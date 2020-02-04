Динамо крупно уступило в чемпионате Украины

Новости спорта:Ледяные Волки нанесли крупное поражение ХК Динамо.

Сегодня, 4 февраля, в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч встретились столичные «Ледяные Волки» и харьковский МХК «Динамо».

Матч хозяева площадки начали более чем уверенно, сразу показав намерение взять 3 очка в этом матче. Сходу это дало свои результативные плоды - в воротах Владислава Вязовова отличились Арсений Гиндулин и Рамазан Алдамжаров.

До первого перерыва «динамовцы» горели 0:4, так и не сумев отыграть ни одной шайбы. Ещё по разу в составе «Волков» отличились Валерий Мкртчян и Денис Мостовой, а тренер «Динамо» заменил Владислава Вязовова на Илью Бандуряна.

Во втором периоде харьковчане смогли дать отпор противнику, организовав несколько опасных атак на ворота Максима Дуве, однако превратить эти моменты в заброшенные шайбы у команды Александра Панченко так и не вышло. А вот «Волки» сполна смогли воспользоваться своими шансами, доведя счёт до 6:0 и сняв все вопросы о победителе матча.

В заключительном отрезке встречи киевляне только утвердили своё лидерство в матче, отправив в харьковские ворота ещё 6 шайб. Таким образом по ходу матча Денис Мостовой записал в свой актив дебютный хет-трик, Илья Чуйков и Арсений Гиндулин оформили дубли, а Максим Дуве записал себе в актив сухарь