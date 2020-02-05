Гончарук примет участие в заседании оргкомитета Игр-2020 в Токио

Новости спорта:Алексей Гончарук примет участие в заседании Оргкомитета по подготовке и участию украинских спортсменов в Играх ХХХII Олимпиады и в XVI Паралимпийских играх в То

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 6 февраля примут участие в заседании Оргкомитета по подготовке и участию украинских спортсменов в Играх ХХХII Олимпиады и в XVI Паралимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"6 февраля состоится заседание Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХІІ Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 года в г.Токио (Япония)", - говорится в анонсе.

В мероприятии также примут участие представители других министерств и ведомств, имеющих отношение к подготовке.

Начало заседания запланировано на 12 часов. в клубе Кабмина.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио 24 июля - 9 августа 2020 года. Эстафета Олимпийского огня стартует 26 марта от стадиона в префектуре Фукусима. В течение 121 дня его пронесут через половину населенных пунктов Японии - по территории 858 городов и сел. Паралимпийские игры стартуют 25 августа.