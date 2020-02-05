Скачать
Среда, 05.02.2020
Два украинца заявлены на плей-офф Лиги чемпионов
Два украинца заявлены на плей-офф Лиги чемпионов
Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций
Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Когда Шевченко объявит заявку сборной Украины на Евро-2020
Когда Шевченко объявит заявку сборной Украины на Евро-2020

Гончарук примет участие в заседании оргкомитета Игр-2020 в Токио

Гончарук примет участие в заседании оргкомитета Игр-2020 в Токио
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости спорта:Алексей Гончарук примет участие в заседании Оргкомитета по подготовке и участию украинских спортсменов в Играх ХХХII Олимпиады и в XVI Паралимпийских играх в То

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский 6 февраля примут участие в заседании Оргкомитета по подготовке и участию украинских спортсменов в Играх ХХХII Олимпиады и в XVI Паралимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"6 февраля состоится заседание Организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХІІ Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 года в г.Токио (Япония)", - говорится в анонсе.

В мероприятии также примут участие представители других министерств и ведомств, имеющих отношение к подготовке.

Начало заседания запланировано на 12 часов. в клубе Кабмина.

Сестры Киченок хотят выступить на Олимпийских играх-2020

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио 24 июля - 9 августа 2020 года. Эстафета Олимпийского огня стартует 26 марта от стадиона в префектуре Фукусима. В течение 121 дня его пронесут через половину населенных пунктов Японии - по территории 858 городов и сел. Паралимпийские игры стартуют 25 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Алексей Гончарук, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Наш человек": Милевский отозвался о пьяном футболисте
02 Игрок Динамо может перейти в московский клуб
03 Топ-клуб Бундеслиги сенсационно вылетел из Кубка Германии
04 "У нас есть шанс": Свитолина о матчах Кубка Федерация
05 Динамо крупно уступило в чемпионате Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь