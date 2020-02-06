"Неизвестные соперники": Джонс раскритиковал Хабиба

Новости спорта:Американец уверен, что его оппозиция была намного именитее.

Побеждавший семь чемпионов UFC нынешний обладатель титула в полутяжелом весе Джон Джонс (25-1) считает Хабиба Нурмагомедова (28-0) великолепным бойцом с не самой лучшей оппозицией, что не дает ему быть лучшим вне зависимости от весовых категорий. Об этом «Бонс» рассказал в эфире программы First Take на ESPN.

«Я думаю, что Хабиб – невероятный боец, много работающий в UFC. Он отличный посол нашего спорта в мире, но если вы спросите экспертов ММА обо мне и Хабибе, то я считаю, что большинство людей скажут, что у нас совершенно разные послужные списки. Я побил так много чемпионов мира! Многие же победы Хабиба были в боях с частично неизвестными соперниками. Я дерусь с легендами ММА еще с тех пор, как мне перевалило за 20 лет.

Об ударной технике Хабиба мне и сказать нечего. Я правда не хочу говорить плохо о своих коллегах. Я не хочу задевать их, поскольку я счастлив за каждого».

Напомним, 9 февраля Джонс проведет поединок против нокаутера Доминика Рейеса.