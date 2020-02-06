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В Украине появилась первая специализированная арена для керлинга

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В Украине появилась первая специализированная арена для керлинга
13:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Пятого февраля в Киеве состоялось открытие первой в Украине специализированной арены для керлинга.

В открытии первой в Украине специализированной арены для керлинга принял участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

“5 февраля в столице состоялось знаменательное событие в истории развития отечественных зимних видов спорта – открытие первой в Украине специализированной арены для керлинга. Символическую ленту перерезали президент Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийский чемпион Сергей Бубка и президент Федерации керлинга в Украине, член исполкома НОК Алексей Перевезенцев”, - говорится в сообщении.

Сергей Бубка во время торжественной церемонии отметил, что наличие специализированной площадки решит сразу несколько задач: украинские спортсмены будут иметь хорошие условия для тренировок, Украина сможет принимать престижные международные турниры по керлингу, а рядовые украинцы получат прекрасную возможность открыть для себя этот вид спорта и попробовать свои силы в нем.

Также президент НОК выполнил первый бросок на новой керлинговой арене.

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Алексей Перевезенцев в свою очередь поблагодарил НОК Украины за поддержку и содействие.

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Киев, Сергей Бубка, НОК Украины, Керлинг.
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