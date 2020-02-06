Известная российская гимнастка попала в больницу после попытки суицида

Новости спорта:Александра Солдатова обстоятельства получения травм не сообщает.

Звездная российская гимнастка Александра Солдатова попала в больницу в Москве после попытки суицида.

21-летняя спортсменка была доставлена в больницу 5 февраля с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у россиянки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает, информируют различные российские СМИ.

По данным некоторых Telegram-каналов, спортсменка пыталась перерезать себе вены на левой руке. Девушка находится в тяжелом состоянии.

Александра Солдатова была чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015 и 2018) и упражнении с лентой (2018), чемпионкой Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).