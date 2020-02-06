Скачать
Четверг, 06.02.2020
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Украинец Лень сменил клуб в NBA
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
В Вест Хэме рассказали о будущем Ярмоленко
В Вест Хэме рассказали о будущем Ярмоленко
В Украине появилась первая специализированная арена для керлинга
В Украине появилась первая специализированная арена для керлинга

Известная российская гимнастка попала в больницу после попытки суицида

Известная российская гимнастка попала в больницу после попытки суицида
14:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Александра Солдатова обстоятельства получения травм не сообщает.

Звездная российская гимнастка Александра Солдатова попала в больницу в Москве после попытки суицида.

21-летняя спортсменка была доставлена в больницу 5 февраля с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у россиянки диагностирована булимия. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает, информируют различные российские СМИ.

По данным некоторых Telegram-каналов, спортсменка пыталась перерезать себе вены на левой руке. Девушка находится в тяжелом состоянии.

В Вест Хэме рассказали о будущем Ярмоленко

Александра Солдатова была чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015 и 2018) и упражнении с лентой (2018), чемпионкой Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александра Солдатова, Художественная гимнастка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией с Месси
02 Милевский: Сейчас молодежь вообще не пьет, в наше время таких не было
03 Экс-форвард Динамо попал в сферу интересов Барселоны
04 Динамо не заметило Олимпию, Де Пена забил гол-красавец со штрафного (Видео)
05 Шахтер - Сеннерйюск: видеообзор матча 5.02.20
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь