В Вест Хэме рассказали о будущем Ярмоленко

Новости спорта:Украинский футболист Андрей Ярмоленко, скорее всего, сменит клуб в летнее трансферное окно.

Лондонский «Вест Хэм» включил полузащитника Андрея Ярмоленко в список игроков, которые будут выставлены на продажу летом, сообщает Football Insider.

Лондонский клуб готов рассмотреть предложения по украинцу. При этом, «Вест Хэм» понимает, что не сможет компенсировать всю сумму, за которую был приобретен игрок 18 месяцев назад. Он переходил из «Боруссии» за 25 миллионов евро.

На данный момент украинец травмирован, однако вскоре должен вернуться к тренировкам.

В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, три мяча и одна голевая передача.