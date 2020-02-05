Милевский: Сейчас молодежь вообще не пьет, в наше время таких не было

Новости спорта:Артем Милевский сравнил поколения футболистов.

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский, ныне выступающий за "Динамо-Брест", рассказал, что, в отличие от нынешнего поколения, все футболисты во время его молодости употребляли алкоголь.

"Кто вообще не умел пить? Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра. У нас в команде не было таких, кто не пробовал алкоголь. Сейчас люди такие, молодёжь вообще не пьёт. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбук", — сказал Милевский в видео, опубликованном на YouTube-канале "Миля".

Милевский перешёл в "Динамо-Брест" в январе 2019 года. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси, в которых стал автором 4 забитых мячей. Большую часть карьеры Артём провёл в киевском "Динамо".

Ранее Милевский забил феерический гол в ворота Крылья Советов.