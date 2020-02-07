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Пятница, 07.02.2020
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Сборная Украины по хоккею не сыграет на Олимпиаде-2020

Сборная Украины по хоккею не сыграет на Олимпиаде-2020
13:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сине-желтые потерпели второе разгромное поражение кряду.

Сборная Украины по хоккею проиграла Польше (1:6) и лишилась шансов выйти на Олимпийские игры-2022.

Сине-желтые забили первым усилиями Павла Тарана, однако затем не смогли навязать никакой борьбы соперникам.

Вчера Украина разгромно проиграла Казахстану (1:8), без очков после двух туров команда Сергея Витера занимает последнее место в своей группе.

В воскресенье, 9 февраля, Украина завершит квалификационный турнир поединком против Нидерландов. В следующий раунд отбора выйдет победитель группы.

Украинские хоккеисты крупно проиграли Казахстану в олимпийской квалификации

Квалификация к Олимпиаде-2022. Третий раунд

Польша — Украина 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 Таран (Алексюк, Буценко), 15:45; 1:1 Дзюбински (Старжински), 19:34; 2:1 Пшигодски (Вайда, Марзек), 27:19; 3:1 Марзек (меньш.), 35:55; 4:1 Колуш (больш.), 40:44; 5:1 Капица (Чиура, Беттахар), 52:16; 6:1 Коморски, 55:11.

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Сборная Польши по хоккею.
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