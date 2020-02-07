Украинская шахматистка Мария Музычук стартует на турнире с призовым фондом $180 тысяч

Новости спорта:В Сент-Луисе, который стал столицей американских шахмат, пройдет второй международный женский турнир Cairns cup.

На нем будут соревноваться десять шахматисток, среди них - украинка Мария Музычук.

Общий призовой фонд турнира, который пройдет по круговой системе, - 180 тыс долл (на 30 тыс больше, чем в прошлом году). Первый приз - 45 тыс, второй - 30, третий - 25.

Жеребьевка принесла такие результаты: 1-й номер. Мария Музычук (Украина, рейтинг - 2552), 2. Хампи Конеру (Индия, 2580), 3. Екатерина Лагно (Россия, 2552) 4. Нино Дзагнидзе (Грузия, 2515), 5. Александра Костенюк (Россия, 2504), 6. Ирина Круш (США, 2422), 7. Валентина Гунина (Россия, 2461), 8. Харика Дронавалли (Индия, 2518), 9. Карисса Йип (США, 2412) 10. Цзюй Вэньцзюнь (Китай, 2583).

Этот турнир станет одним из самых сильных в истории женских шахмат. Его средний рейтинг - 2510. Жаль, что не увидим здесь сестру Марии Музычук - Анну. У многих болельщиков также возникает вопрос, почему нет россиянки Александры Горячкиной. Напомним, что она в конце января проиграла матч за корону. Причем поединок был невероятно напряженным. Гарячкина отдала много сил и нервов, и ее просто бы не хватило на выступление в Сент-Луисе.

Интересно, как сыграет здесь чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь? Считаю, что ей также трудно будет бороться за победу, хотя в верхней части таблицы она обязательно окажется. Главными же претендентками на первое место, как по мне, Конеру, Музычук и Лагно.

Жребий был с одной стороны благосклонным для Марии, а с другой - не очень. Сегодня в 21.00 (по Киеву) она начинает белыми с чемпионкой мира. Следующая соперница - Конеру. Хотя Мария будет иметь белые фигуры, стартовать с рейтинг-фаворитов - не мед.

Контроль времени на турнире: 90 минут на 40 ходов, затем 30 ходов до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Соревнования продлятся до 17 февраля.