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Хирн сомневается, что Альварес вернется в средний вес

Хирн сомневается, что Альварес вернется в средний вес
07:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн сомневается, что Сауль Альварес вернется в свою прежнюю весовую категорию.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн усомнился, что чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес вернётся в эту весовую категорию.

"Думаю, это просто мнение болельщика, мы больше не увидим Сауля Альвареса в среднем весе. Понимаете, чтобы вернуться в средний вес после поединка в полутяжёлом дивизионе, ему придётся сбросить около 7 кг. Полагаю, он будет выступать во втором среднем весе. У него там достаточно соперников. Но, повторюсь, это просто мнение болельщика", — приводит слова функционера BoxingScene.

Напомним, Сауль Альварес последний поединок провёл в ноябре 2019 года, дебютируя в полутяжёлом весе. Он нокаутировал Сергея Ковалёва. Благодаря этому Канело стал чемпионом мира в полутяжёлом весе.

Ранее Хирн пообещал анонсировать в ближайшее время три супербоя в хэвивейте.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Эдди Хирн.
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