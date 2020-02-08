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UFC вывезла бойца в ОАЭ из-за коронавируса

UFC вывезла бойца в ОАЭ из-за коронавируса
07:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чжан Вейли будет тренироваться в ОАЭ.

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что организация приняла решение перевезти чемпионку UFC в минимальном весе Чжан Вейли из Таиланда в Абу-Даби из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Думаю, что сейчас нет никакой опасности. Она тренировалась в Таиланде, где тоже что-то происходит. Мы хотим быть уверены, что она в безопасности. Таиланд является вторым наиболее заражённым местом. Мы решили перевезти её в Абу-Даби, чтобы убедиться, что всё в полном порядке", — цитирует Дэну Уайта MMAFighting.

Напомним, первый случай ранее неведомой формы коронавируса был зафиксирован 31 декабря. По состоянию на 8 февраля 34 887 человек заболели новым коронавирусом 2019-nCoV, 724 случая закончились смертью.

UFC 247: результаты взвешивания (Видео)

Город Ухань в настоящее время закрыт для выезда, в соседних городах также действуют ограничения.

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MMA, Коронавирус, Смешанные единобортсва, Чжан Вейли.
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