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UFC 247: полный файткард турнира

UFC 247: полный файткард турнира
08:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:На UFC 247 состоятся два титульных боя.

В ночь с 8 на 9 февраля (время киевское) в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 247. На этом турнире пройдёт сразу два титульных поединка — в главном событии встретятся чемпион организации в полутяжёлом весе Джон Джонс и Доминик Рейес, а в соглавном поединке — чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко и Кэйтлин Чукагян.

Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 247

UFC 247: результаты взвешивания (Видео)

Основной кард

Джон Джонс (чемпион) — Доминик Рейес (№4) — полутфжёлый вес

Валентина Шевченко (чемпион) — Кэйтлин Чукагян (№4) — женский наилегчайший вес

Хуан Адамс — Джастин Тафа — тяжёлый вес

Мирсал Бектич (№14) — Дэн Айдж — легчайший вес

Деррик Льюис (№6) — Илир Латифи (№12) — тяжёлый вес.

Предварительный кард

Тревин Джайлс — Джеймс Краус — средний вес

Алекс Мороно — Кэллин Уильямс — полусредний вес

Лорен Мёрфи (№7) — Андреа Ли (№8) — женский наилегчайший вес

Майлз Джонс — Марио Баутиста — легчайший вес.

Ранний предварительный кард

Доминиго Пеларте — Джорни Ньюсон — легчайший вес

Андре Эфелл — Джонатан Мартинез — легчайший вес

Остин Линго — Юссеф Залал — полулёгкий вес.

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MMA, Новости ММА, UFC 247, Джон Джонс - Доминик Рейес, Валентина Шевченко - Кэйтлин Чукагян.
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