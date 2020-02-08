Чемпион Bellator может сразиться с чемпионом UFC

Новости спорта:Дуглас Лима заявил, что договорился о бое с Камару Усманом.

Чемпион Bellator в полусредней весовой категории Дуглас Лима заявил, что получил от чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана устное согласие на поединок.

"Теперь твой ход, Дэна Уайт! Скотт Кокер и Камару Усман согласны на бой. Кто хочет увидеть поединок двух чемпионов полусреднего веса, супербой UFC против Bellator?" — написал Дуглас Лима в «Твиттере».

Камару Усман следующий бой проведёт в июле на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе. Соперником Усмана станет Хорхе Масвидаль.

У Дугласа Лимы серия из трёх побед. В последнем поединке он победил Рори Макдональда и завоевал чемпионский титул Bellator. Бой состоялся в октябре 2019 года и был финальным в Гран-при Bellator в полусреднем весе.