На UFC 247 почтят память Коби Брайанта

Новости спорта:Дэна Уайт рассказал, что на ближайшем шоу UFC почтят память легендарного баскетболиста.

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что на турнире UFC 247 будет отдана дань уважения легендарному баскетболисту Коби Брайанту, погибшему в результате крушения вертолёта.

"Коби был другом и инвестором UFC. Мы любили его и планируем почтить на завтрашнем турнире UFC 247 память Коби, его дочери и других погибших, отдав ему дань уважения", — цитирует Уайта ESPN.

26 января произошло крушение вертолёта, в котором находились легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек. Все они погибли. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд). Пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".