Хоккей. Кременчуг нанес поражение Динамо

Новости спорта:Хет-трик в активе нападающего гостей Дмитрия Орлова.

В перенесенном матче 25-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Кременчуг» победил на выезде «Динамо» (Харьков) 8:1.

Харьковская команда достойно продержалась против лидера только первый период, а дальше «Кременчуг» легко оформил очередную победу в сезоне - 8:1. У гостей шайбы забросили: Орлов (трижды), Киселев (дважды), Серанов, Фроленко, Созонов.

В чемпионате уверенно лидирует «Кременчуг» - 83 (33). На втором месте «Донбасс» - 71 (32). «Днепр» третий - 69 (33). «Белый Барс» занимает четвертую позицию - 47 (32).

Напомним, в перенесенном матче 31-го тура УХЛ «Ледяные Волки» (Киев) победили дома «Динамо» (Харьков) 12:0.