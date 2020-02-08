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Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса

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Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса
17:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Около шести месяцев остается до одного из самых главных спортивноных событий последних лет.

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио состоятся, как и планировалось, несмотря на кризисную ситуацию с коронавирусом. Подготовка к Играм будет продолжаться в штатном режиме до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не посоветует внести в планы корректировки.

"Чтобы избежать недопонимания, я хотел бы сказать, что Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в соответствии с расписанием", - приводит агентство Associated Press слова руководителя оргкомитета Тосиро Муто.

Он также добавил, что людям следует "сохранять хладнокровие".

Представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс также попытался "развеять страхи" относительно возможной отмены соревнований. "В настоящий момент я заметил одну вещь - это страх, который распространяется быстрее, чем вирус. И важно, чтобы мы развеяли этот страх", - сказал Спенс.

Он добавил, что подготовка к Играм будет продолжаться в штатном режиме до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не посоветует внести в планы корректировки.

Опасения относительно возможного переноса или отмены игр возникли после того, как накануне в оргкомитете Токио-2020 выразили "серьезную обеспокоенность" относительно того, что распространение вируса может негативно сказаться на Олимпийских или Паралимпийских играх.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в японской столице пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Олимпийский огонь Токио-2020 стартует 26 марта

Программа соревнований осталась примерно такой же, как на предыдущих Играх. 3 августа 2016 года в ходе 129-й сессии Международного олимпийского комитета прошло голосование, на котором единогласно было принято решение о включении карате, сёрфинга, бейсбола, скалолазания и скейтбординга в программу Олимпийских игр 2020 года. Новые виды дополнят олимпийскую программу, они не будут включены взамен других. При этом «новый пакет» соревнований будет действовать исключительно для Олимпиады в Токио, оргкомитеты последующих летних Олимпийских игр будут формировать соревновательную программу, исходя из её нынешнего формата.

Сборная Украины

Лицензионный период на Олимпийские игры в Токио продлится вплоть до июня 2020 года. Тем не менее в активе Украины уже 72 лицензии в 14 дисциплинах. Конкретно: вольная борьба (3 лицензии), греко-римская борьба (2), гребля на байдарках и каноэ (9), гребной слалом (1), художественная гимнастика (7), спортивная гимнастика (5), конный спорт (3), легкая атлетика (19), плавание (2), артистическое плавание (8), стрельба из лука (3), пулевая стрельба (5), стендовая стрельба (1), прыжки в воду (4).

Напомним, на прошлой Олимпиаде в Рио Украина взяла 11 медалей, и это был худший результат в истории. Но не стоит забывать, что было много украинских спорт­сменов, которые остановились за шаг от пьедестала, то есть занимали 4-5-е места.

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