Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)

Новости спорта:Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Шведский вундеркинд Арман Дюплантис – обладатель нового мирового рекорда в прыжках с шестом.

Действующий чемпион Европы и вице-чемпион мира едва не покорил планку 6,17 м еще на этапе World Athletics Indoor Tour в Дюссельдорфе. В Германии швед был очень близок к рекорду и в Торуне все же его установил.

В Польше Дюплантис с первой попытки взял 5,52 м, 5,72 м, 5,92 м и 6,01 м (уже с высоты 5,72 был в качестве чемпиона), а затем со второго раза прыгнул 6,17 м:

Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. На стадионе пока никто не прыгал выше 6,14 м Сергея Бубки. Но, судя по результатам Дюплантиса, это, опять же, вопрос времени.

Напомним, в Торуне Марина Бех-Романчук установила новый личный рекорд.