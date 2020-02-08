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Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)

Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
22:12 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

Шведский вундеркинд Арман Дюплантис – обладатель нового мирового рекорда в прыжках с шестом.

Действующий чемпион Европы и вице-чемпион мира едва не покорил планку 6,17 м еще на этапе World Athletics Indoor Tour в Дюссельдорфе. В Германии швед был очень близок к рекорду и в Торуне все же его установил.

В Польше Дюплантис с первой попытки взял 5,52 м, 5,72 м, 5,92 м и 6,01 м (уже с высоты 5,72 был в качестве чемпиона), а затем со второго раза прыгнул 6,17 м:

Украина вышла в плей-офф Мировой группы Fed Cup

Предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени. На стадионе пока никто не прыгал выше 6,14 м Сергея Бубки. Но, судя по результатам Дюплантиса, это, опять же, вопрос времени.

Напомним, в Торуне Марина Бех-Романчук установила новый личный рекорд.

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Все по теме:

Сергей Бубка, Прыжки в высоту, НОК Украины, Арман Дюплантис.
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