Украина вышла в плей-офф Мировой группы Fed Cup

Новости спорта:Украинки обыграли Эстонию и достигли плей-офф Мировой группы.

Теннисистки сборной Украины с общим счетом 2:1 победили 8 февраля команду Эстонии в стыковом матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Решающее очко на корте Tallink Tennis Center в Таллинне украинки завоевали в парной встрече. Одеситка Даяна Ястремская и киевлянка Марта Костюк победили Анетт Контавейт и Елену Малыгину - 6:2, 6:0.

В первой игре Ястремская легко одолела Малыгину - 6:3, 6:1, а Элина Свитолина проиграла Контавейт встречу первых "ракеток" - 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

На стадии групповых соревнований украинки обыграли в Эстонии с "сухим" счетом команды Болгарии и Хорватии - дважды по 3:0.

Таким образом, Украина и Италия, которая победила сегодня Хорватию - 2:0, вышли в Таллинне в плей-офф Мировой группы Fed Cup.