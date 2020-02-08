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Украина вышла в плей-офф Мировой группы Fed Cup

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Украина вышла в плей-офф Мировой группы Fed Cup
19:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: БТУ

Новости спорта:Украинки обыграли Эстонию и достигли плей-офф Мировой группы.

Теннисистки сборной Украины с общим счетом 2:1 победили 8 февраля команду Эстонии в стыковом матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Решающее очко на корте Tallink Tennis Center в Таллинне украинки завоевали в парной встрече. Одеситка Даяна Ястремская и киевлянка Марта Костюк победили Анетт Контавейт и Елену Малыгину - 6:2, 6:0.

В первой игре Ястремская легко одолела Малыгину - 6:3, 6:1, а Элина Свитолина проиграла Контавейт встречу первых "ракеток" - 3:6, 7:6 (7:5), 2:6.

На стадии групповых соревнований украинки обыграли в Эстонии с "сухим" счетом команды Болгарии и Хорватии - дважды по 3:0.

Украина - Эстония: Свитолина проиграла свой матч (Видео)

Таким образом, Украина и Италия, которая победила сегодня Хорватию - 2:0, вышли в Таллинне в плей-офф Мировой группы Fed Cup.

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АТР, Теннис, Даяна Ястремская, Марта Костюк.
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