Украина - Эстония: Свитолина проиграла свой матч (Видео)

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина в рамках противостояния Украина - Эстония на Кубке Федерации уступила 22-му номеру мирового рейтинга Анне Контавейт.
Поединок продлился 2 часа и 10 минут и завершился со счетом 6-3, 6-7, 6-2. Таким образом, судьбу противостояния плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны решит парный матч.
Победитель данной встречи будет играть в плей-офф Мировой группы за право в следующем году играть в квалификации финала Кубка Федерации, а уступившая сборная продолжит выступления в Первой группе Евро-Африканской зоны.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская переиграла Елену Малыгину.