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Украина - Эстония: Свитолина проиграла свой матч (Видео)

Украина - Эстония: Свитолина проиграла свой матч (Видео)
17:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: sport.ua

Новости спорта:Элина Свитолина проиграла в трех сетах эстонке Контавейт, и все решит парный матч.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина в рамках противостояния Украина - Эстония на Кубке Федерации уступила 22-му номеру мирового рейтинга Анне Контавейт.

Поединок продлился 2 часа и 10 минут и завершился со счетом 6-3, 6-7, 6-2. Таким образом, судьбу противостояния плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны решит парный матч.

Победитель данной встречи будет играть в плей-офф Мировой группы за право в следующем году играть в квалификации финала Кубка Федерации, а уступившая сборная продолжит выступления в Первой группе Евро-Африканской зоны.

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Напомним, что ранее Даяна Ястремская переиграла Елену Малыгину.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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