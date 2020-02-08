Fed Cup: Ястремская принесла первую победу над Эстонией

Новости спорта:Даяна Ястремская принесла Украине первую победу в матче Fed Cup с Эстонией.

Вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская принесла нашей сборной первую победу в матче с эстонками в Первой группе Евро-Африканской зоны теннисного Кубка Федерации.

Встреча в Таллинне завершилась со счетом 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 58 минут.

Во втором поединке на корт выйдут первые "ракетки" Украины и Эстонии - Элина Свитолина и Анетт Контавейт.

Добавим, что победители стыковых матчей зонального этапа (вторую путевку в Первой группе разыгрывают итальянки и хорватки) выступят в плей-офф за право выступить в плей-офф за право сыграть в квалификации Финал Кубка Федерации-2021. Соперницами этих сборных в апреле станут команды, которые проиграют в квалификационном турнире Fed Cup Finals 2020.