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Деррик Льюис - Илир Латифи: результат боя (Видео)

Деррик Льюис - Илир Латифи: результат боя (Видео)
08:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Деррик Льюис решением судей победил Илира Латифи.

На UFC 247 в Хьюстоне (США) завершился бой главного карда в тяжёлом весе, в котором встречались 35-летний американец Деррик Льюис и 36-летний швед Илир Латифи.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Льюиса единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 29-28.

Теперь на счету 35-летнего американца 23 победы, 18 из которых нокаутом. У Латифи – 23 боя, в которых одержано 14 решением судей. Он уступил в последних трёх поединках.

Чемпион Bellator может сразиться с чемпионом UFC

Главным событием шоу станет очередная защита титула для самого доминирующего чемпиона на сегодняшний день Джона Джонса в бою с Домиником Рейесом, а в соглавном событии вечера выступит чемпионка в наилегчайшем весе UFC Валентина Шевченко, которой предстоит отбивать свой титул от претензий Кэтлин Чукагян.

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Видео, MMA, Новости ММА, Деррик Льюис, Смешанные единобортсва, Деррик Льюис - Илир Латифи, Илир Латифи.
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