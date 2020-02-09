Сборная Украины по хоккею обыграла Нидерланды в олимпийской квалификации

Новости спорта:Сборная Украины по хоккею заняла третье место в группе олимпийского отбора.

Национальная сборная Украины по хоккею с шайбой заняла третье место в группе Н третьего раунда олимпийского отбора и досрочно завершила борьбу за право выступить на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

В заключительном матче квалификации на площадке "Барыс Арены" в Нур-Султане (Казахстан) украинцы нанесли поражение команде Нидерландов - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Шайбы забросили: Дмитрий Нименко (16-я минута), Никита Буценко (23) и Иван Савченко (31).

Судьба путевки в решающий, 4-го раунд олимпийского отбора решится в поединке Казахстан - Польша.

Турнирное положение: Казахстан - 6 очков (после 2-х игр), Польша - 6 (2), Украина - 3 (3), Голландия - 0 (3).