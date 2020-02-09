Бойцы UFC станцевали после дуэли взглядов (Видео)

Новости спорта:Бойцы Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро повеселились накануне боя.

В Хьюстоне (штат Техас, США) прошла пресс-конференция, посвящённая турниру по смешанным единоборствам UFC 248, который состоится 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главным событием этого шоу станет титульное противостояние в среднем весе между чемпионом организации Исраэлем Адесаньей и Йоэлем Ромеро.

На пресс-конференции в Хьюстоне бойцы пообщались с прессой и провели традиционную для таких мероприятий дуэль взглядов. После её окончания Адесанья и Ромеро станцевали прямо на сцене.

Видео доступно на Youtube:

30-летний Адесанья завоевал титул полноценного чемпиона в октябре минувшего года, победив Роберта Уиттакера. Ромеро в предыдущем бою уступил решением судей Пауло Косте. В прошлом кубинец уже бился за титул в среднем весе.