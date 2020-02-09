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Президент UFC высказался о судействе в скандальном бою Джонс - Рейес

Президент UFC высказался о судействе в скандальном бою Джонс - Рейес
13:06 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дэна Уайт высказался о судействе в чемпионском бою Джон Джонс - Доминик Рейес.

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал судейское решение в бою Джона Джонса с Домиником Рейесом.

Функционер объяснил неоднозначный исход поединка неопытностью судей, работающих в штате Техас.

"Правда в том, что одна из проблем Техаса кроется в малом опыте этих ребят. Нам нужно проводить работу с Атлетической комиссией штата Техас, чтобы ситуация стала лучше. Судьи должны понимать, что они забирают у этих ребят. Дело даже не конкретно в бое Джонса и Рейеса. Даже если мы будем говорить о поединках предварительного карда. Эти ребята наконец достигли UFC, и у них многое на кону. Нельзя ставить людей в такое положение. Это одна из проблем, с которой мы всегда будем бороться", — приводит слова Уайта BJ Penn.

Ранее бойцы UFC станцевали после дуэли взглядов.

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Бокс, Джон Джонс, UFC, Новости бокса, Доминик Рейес, Джон Джонс - Доминик Рейес.
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