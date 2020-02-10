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Понедельник, 10.02.2020
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Названы лучшие игроки УХЛ в январе

Названы лучшие игроки УХЛ в январе
18:43 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Лауреаты с лидеров чемпионата.

Лучшим голкипером в январе стал Александр Хомутов из «Днепра». В 5 матчах вратарь отбил 92,3% бросков, заработав коэффициент надёжности 2.13. 3 матча из 5 стали победными для «щук», а ещё в одной игре херсонцы уступили в овертайме.

Обладателем награды лучшему защитнику месяца стал лидер обороны «Кременчука» Всеволод Толстушко. В 7 матчах игрок набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности +7, отметившись, в том числе заброшенными шайбами в ворота «Белого Барса» и «Донбасса».

Лучшим нападающим января стал Роман Благой из «Белого Барса». Форвард набирал очки во всех 7 матчах белоцерковцев, отметившись 16 (8+8) результативными баллами при показателе полезности +5. Благой внёс значительный вклад в успехи «барсов» в январе, сделав хет-трик в ворота «Донбасса» и дубль в матче с «Кременчуком».

Мотор уступил в ЛЧ

6 из 16 очков Благой набрал при игре в неравных составах, а 2 шайбы из 8 стали победными для «Белого Барса».

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ХК Донбасс, Новости хоккея, ХК Кременчуг, УХЛ, ХК Днепр.
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