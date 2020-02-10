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Понедельник, 10.02.2020
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На чемпионате мира по биатлону смешанную эстафету побегут Пидручный и Прима

На чемпионате мира по биатлону смешанную эстафету побегут Пидручный и Прима
21:24 Сегодня Телеграф UA:БІАТЛОН

Новости спорта:Юрай Санитра – о планах мужской сборной Украины на чемпионат мира.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о планах команды на чемпионат мира-2020, который начнется 13 февраля:

«Сейчас могу сказать, что все готовы по полной. Надо дождаться первого старта и увидеть, насколько нам удалась подготовка. Будем бороться за то, чтобы старт получился удачным, как мы того хотим.

На смешанную эстафету, как я уже ранее говорил, поставим сильнейших ребят: Артема Приму и Дмитрия Пидручного. Теперь с тренерами женской сборной надо определиться касательно девушек. Я думаю, стоит выставить сильнейших. Это чемпионат мира и здесь не нужно разрабатывать какую-то тактику для подготовки к следующим стартам.

Сегодня к команде присоединится Руслан Ткаленко. Хочу иметь на чемпионате мира больше спортсменов, чтобы выбрать лучших на классическую эстафету 22 февраля.

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По составу на гонки будем определяться завтра, чтобы все уже понимали, кто стартует в спринте. Думаю, Богдан Цымбал побежит спринтерскую гонку стопроцентно».

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