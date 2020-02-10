Свитолина: Я впервые в Хуахине и я в предвкушении от турнира

Новости спорта:Украинская теннисистка – о задаче на турнир в Хуахине.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от турнира WTA в Хуахине.

«Выиграть турнир – это всегда моя цель, у меня нет никаких других вариантов. Победа на турнире – это единственный результат, который я хочу показать. Буду стараться фокусироваться на каждом матче и делать все, чтобы быть готовой к играм.

Я впервые в Хуахине и я в предвкушении от турнира, меня тепло встретили. Надеюсь, что смогу сыграть хорошо и увижу здесь много болельщиков», - сказала Свитолина.

Во вторник Свитолина начнет свое выступление на турнире в парном разряде. В одиночной сетке, где Свитолина посеяна под первым номером, свой стартовый матч она проведет против представительницы Нидерландов Бибиане Схофс (WTA 194).

Напомним, ранее Свитолина сыграла в теннис на вершине Хуахина.