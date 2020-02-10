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Понедельник, 10.02.2020
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В финале чемпионата Европы по греко-римской борьбе выступит украинец Новиков

В финале чемпионата Европы по греко-римской борьбе выступит украинец Новиков
21:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Риме (Италия) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.

В турнире по греко-римской борьбе прошли полуфиналы в весовых категориях до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

Украинец Семен Новиков (до 87 кг) вышел в финал, победив россиянина Александра Комарова (5:3). За "золото" Новиков завтра поспорит с неоднократным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы-2017 Виктором Леринцем.

Владимир Яковлев (77 кг) и Николай Кучмий (130 кг) в 1/2 уступили соответственно венгру Золтану Леваи (0:7) и Алексусу Чиурариу (1:2) и поборются за "бронзу" континентального первенства.

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Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.

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Все по теме:

Греко-римская борьба, Борьба, НОК, Семен Новиков.
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