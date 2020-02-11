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Украинец выиграл золото Чемпионата Европы

Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
22:04 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Семен Новиков стал чемпион Европы греко-римской борьбе..

Украинский борец греко-римского стиля в категории дот 87 кг Семен Новиков выиграл золото на чемпионате Европы-2020 в Риме.

В финальной схватке Новикову предстояло бороться с чемпионом Европы 2017 года, бронзовым призером Европейский игр 2019 года, обладателем трех медалей ЧМ венгром Виктором Лоринцом. Последним, кто его побеждал до финала ЧЕ-2020, был Жан Беленюк в финале чемпионата мира 2019 года.

Теперь его одолел и Новиков, который тактически переиграл Лоринца, поймал того на ошибках и выиграл финал 7:1.

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Напомним, в первый день стартовав с досрочной победы над испанцем Гарсией Фреснедой, в четвертьфинале Новиков уверенно одолел двукратного чемпиона мира 2017 и 2018 годов турка Метехана Башара.

Соперником Семена в полуфинале стал россиянин Александр Комаров. В равной схватке Семен допустил ошибку и стал проигрывать 1:3, и, казалось, упустил путевку в финал, но на последних секундах украинец сумел совершить бросок и вырвал победу 5:3, выйдя в финал.

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Греко-римская борьба, Олимпиада, Новости спорта, Семен Новиков.
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