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Беленюк назвал список самых выдающихся спортсменов Украины

Беленюк назвал список самых выдающихся спортсменов Украины
14:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Жан Беленюк рассказал Виктору Вацку, кого считает великими украинскими спортсменами.

Жан Беленюк назвал лучших, по его мнению, украинских спортсменов времен независимости страны.

«Не буду расставлять их по местам, для меня это будет некорректно. Они все прославляли Украину, они гордость нашей страны, все они на первом месте.

Есть такие виды спорта, в которых можно взять, как Фелпс, 8 золотых медалей. А в другом виде спорта, например, в тяжелой атлетике, можно взять одну медаль, но тоже золотую. Как их сравнивать? Кто из них круче?

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Яна Клочкова. Андрей Шевченко. Ольга Харлан. Эльбрус Тедеев. Василий Ломаченко. Александр Усик», — сказал Жан Беленюк в интервью YouTube-каналу Вацко Live.

Жан Беленюк отметил, что боится кого-то забыть, особенно из тех, кто уже закончил свои выступления. В частности, остались вне списка братья Виталий и Владимир Кличко.

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Андрей Шевченко, Ольга Харлан, Новости спорта, Новости футбола, Виктор Вацко, Жан Беленюк.
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