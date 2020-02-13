Пидручный рассказал о своих целях на ЧМ по биатлону

Новости спорта:Дмитрий Пидручный поделился своими ожиданиями от чемпионата мира-2020.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился своими ожиданиями от чемпионата мира-2020, а также рассказал о своем физическом состоянии перед самыми важными стартами сезона.

«Касательно здоровья: вроде все в порядке, ничего не беспокоит. Настроение боевое, готовимся бороться за самые высокие места.

Что касается ожиданий, то никаких медальных планов или конкретных мест не ставлю. Главное справиться с эмоциями и показать то, что на что мы способны, к чему готовились.

Акклиматизация? Посмотрим по первым стартам. У нас не было выступлений две недели и контрольные отметки также не делали. Уже через старты будем видеть в какой мы форме.

Погода в Антхольце не с простых – ветер с порывами то справа, то слева. А вот трасса в идеальном состоянии, натуральный снег. Думаю, во время гонок трасса тоже будет отлично готова».