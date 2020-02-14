Украинка осталась в шаге от пьедестала на ЧМ по биатлону в Антхольц-Антерсельве

Новости спорта:Пидгрушная показала хорошую гонку, но осталась вне медалистов.

Украинка Елена Пидгрушная заняла четвертое место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. От бронзы мирового первенства представительницу Украины отделили всего 4,3 секунды.

Пидгрушная допустила один промах и уступила победительнице гонки Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии 25,6 секунды. Серебро мирового первенства у американки Сьюзан Данкли. Третье место у представительницы Чехии Люции Харватовой.

Вита Семеренко завершила спринт на 11-й позиции. Украинка не допустила промахов на огневых рубежах, но много времени проиграла ходом по дистанции.

Юлия Джима с двумя промахами финишировала на 22-м месте. Валя Семеренко заняла 36-ю позицию, допустив два промаха.