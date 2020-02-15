Украина огласила состав на мужской спринт в Антхольце

В субботу, 15 февраля, на чемпионате мира в Антхольце состоится мужская спринтерская гонка.
Сборная Украины огласила состав мужской команды на гонки в Италии. В спринте примут участие пятеро украинских биатлонистов.
Спринт. Мужчины:
9. Сергей Семенов
25. Дмитрий Пидручный
29. Артем Прима
82. Антон Дудченко
104. Богдан Цымбал
Старт мужского спринта запланирован на 15:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что украинка Елена Пидгрушная остановилась в шаге от бронзы в женской спринтерской гонке в Антхольце.