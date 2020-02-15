Украина огласила состав на мужской спринт в Антхольце

Новости спорта:В гонке примут участие пятеро украинских биатлонистов.

В субботу, 15 февраля, на чемпионате мира в Антхольце состоится мужская спринтерская гонка.

Сборная Украины огласила состав мужской команды на гонки в Италии. В спринте примут участие пятеро украинских биатлонистов.

Спринт. Мужчины:

9. Сергей Семенов

25. Дмитрий Пидручный

29. Артем Прима

82. Антон Дудченко

104. Богдан Цымбал

Старт мужского спринта запланирован на 15:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что украинка Елена Пидгрушная остановилась в шаге от бронзы в женской спринтерской гонке в Антхольце.