Доротея Уирер выиграла золото гонки преследования

Новости спорта:Доротея Вирер победила у себя дома.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер триумфовала на домашнем чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве, выиграв золото гонки преследования.

Победительница допустила лишь один промах по ходу дистанции, показав результат 29:22.0. Второе место у немки Дениз Херрман (+9.5), третьей стала норвежка Марте Ройселанд (+13.8).

Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая с четырьмя промахами пришла к финишу 13-й.

Также в топ-20 попала Юлия Джима (19), а вот Вита и Валя Семеренко финишировали 39-й и 43-й соответственно