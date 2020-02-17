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Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае

Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
09:43 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:В финале была повержена египтянка Ясмин Аттия.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла этап Премьер-лиги в Дубае. В финальной схватке 27-летняя Терлюга сумела справиться с эгиптянкой Ясмин Аттию (1:0).

До финала одесситка справилась с соперницами из Чили и Китая, а также одолела чемпионку мира 2018 года Дороту Банащик из Польши (3:0) и представительницу Турции Тубу Якан (2:0).

Напомним, что победа в полуфинале над Якан позволила Терлюге квалифицироваться на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020

Ранее Анжелика была признана лучшей спортсменкой Украины в январе. В прошлом месяце Терлюга выиграла золото и серебро на двух международных турнирах.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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Каратэ, Новости каратэ, Анжелика Терлюга, Ясмин Аттия.
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