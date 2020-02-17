"Он готов прыгать выше": Бубка - о рекорде Дюплантиса

Новости спорта:Шведский прыгун дважды обновил мировой рекорд в течение недели.

Президент национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поделился мнением о новом рекордсмене в прыжках с шестом Армане Дюплантисе, который дважды обновил мировой рекорд в течение недели.

«Трудно сказать, как высоко он поднимется. У него есть хороший потенциал, чтобы прыгать еще выше. Это может войти в историю легкой атлетики. Подобного не было уже 20 лет.

Чтобы понять все составляющие успеха Армана, нужно быть в его команде. Ключ к победе — это техника. Есть много спортсменов, у которых достаточно сил, чтобы прыгать высоко, но из-за слабой техники они не достигают 6 метров. Когда ты умеешь прыгать хорошо, тебе все дается легко.

Соперничество с Рено Лавиллени может помочь шведу. Я всегда ценил соперника, способного меня обыграть, это позволяет расти и становиться лучше.»

«Меня удивило не то, что два прыгуна за короткое время смогли побить мой рекорд. Гораздо удивительнее, что ранее этого никто не смог сделать 20 лет», — цитирует слова легендарного украинского прыгуна Marca.

Швед Арман Дюплантис на соревнованиях в польском Торуне 8 февраля установил новый рекорд для закрытых помещений с результатом 6,17 метра, а затем 15 февраля побил его на один сантиметр.

Мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах по-прежнему принадлежит украинцу Сергею Бубке (6,14 метра). Легендарный легкоатлет установил его в 1994 году.