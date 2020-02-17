Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
Каратистка Терлюга завоевала золото турнира в Дубае
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Команда Леброна добыла невероятную победу в Матче всех звезд NBA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

"Он готов прыгать выше": Бубка - о рекорде Дюплантиса

"Он готов прыгать выше": Бубка - о рекорде Дюплантиса
12:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Шведский прыгун дважды обновил мировой рекорд в течение недели.

Президент национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поделился мнением о новом рекордсмене в прыжках с шестом Армане Дюплантисе, который дважды обновил мировой рекорд в течение недели.

«Трудно сказать, как высоко он поднимется. У него есть хороший потенциал, чтобы прыгать еще выше. Это может войти в историю легкой атлетики. Подобного не было уже 20 лет.

Чтобы понять все составляющие успеха Армана, нужно быть в его команде. Ключ к победе — это техника. Есть много спортсменов, у которых достаточно сил, чтобы прыгать высоко, но из-за слабой техники они не достигают 6 метров. Когда ты умеешь прыгать хорошо, тебе все дается легко.

Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020

Соперничество с Рено Лавиллени может помочь шведу. Я всегда ценил соперника, способного меня обыграть, это позволяет расти и становиться лучше.»

«Меня удивило не то, что два прыгуна за короткое время смогли побить мой рекорд. Гораздо удивительнее, что ранее этого никто не смог сделать 20 лет», — цитирует слова легендарного украинского прыгуна Marca.

Швед Арман Дюплантис на соревнованиях в польском Торуне 8 февраля установил новый рекорд для закрытых помещений с результатом 6,17 метра, а затем 15 февраля побил его на один сантиметр.

Мировой рекорд в прыжках с шестом на открытых стадионах по-прежнему принадлежит украинцу Сергею Бубке (6,14 метра). Легендарный легкоатлет установил его в 1994 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Бубка, Прыжки с шестом, Олимпиада-2020, Арман Дюплантис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
02 Шахтер не отпустил своего игрока в США
03 Допинг Логинова: Фуркад поблагодарил братьев Бе
04 Цуренко не смогла добыть победу на турнире в Египте
05 Сарри повторил рекорд Ювентуса, который держался больше, чем пятьдесят лет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь