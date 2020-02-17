Как Жан Беленюк справился с проявлением расизма

Новости спорта:Беленюк рассказал, как справился в детстве с проявлением расизма.

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, серебряный призер Олимпийских игр и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал о случае расизма, который произошел с ним в детстве.

Жан Беленюк в интервью Segodnya.ru, в частности, отметил, что этот случай помог ему усвоить правило, что надо уметь концентрироваться только на своей цели и идти к ней.

“Называли обезьяной. Вы знаете, как можно называть человека с темной кожей. Но скажу, что я очень благодарен этому парню, потому что он действительно сделал для меня, я считаю, хорошую услугу. Он научил меня концентрироваться именно на результате и не обращать внимания на то, что происходит вне моей концентрации. И мне тренер однажды сказал, что ты должен быть, как лошадь, зашоренный.

Ты должен видеть только свою цель, ты должен идти к ней, а что происходит где-то там сбоку, сзади, сверху - тебя не должно интересовать. И эти слова я усвоил очень хорошо. Это и сейчас мне помогает”, - сказал Беленюк.

Напомним, Жан Беленюк в этом году решил пропустить чемпионат Европы, но перед Олимпиадой, возможно, в мае планирует выступить на одном из турниров. Главные соревнования четырехлетия XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) 24 июля - 9 августа 2020 года.