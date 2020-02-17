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Кто станет спортивным героем года: голосование от НОК Украины

Кто станет спортивным героем года: голосование от НОК Украины
19:51 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Новости спорта:Уже совсем скоро страна узнает «Герои спортивного года-2019».

НОК огласил претендентов в номинации "Народный выбор-2019", куда попали чемпионы мира в олимпийских видах спорта.

1. Жан Беленюк - чемпион мира и Европы, чемпион ИИ Европейских игр по греко-римской борьбе (87кг).

2. Дарья Билодид - чемпионка мира, чемпионка Европы и II Европейских игр по дзюдо (48кг).

3. Дмитрий подручных - чемпион мира по биатлону (гонка преследования).

4. Ольга Харлан - чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).

Дебютант Новиков заменил Жана Беленюка и стал чемпионом Европы (Видео)

Сделать свой выбор можно на официальном сайте НОК Украины.

Голосование продлится с 17 по 24 февраля включительно. Победитель будет объявлен во время церемонии, где также станет известны другие лауреаты премии "Герои спортивного года". Их определят в Украинской академии спорта по итогам предварительного голосования спортивных журналистов.

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Олимпийские игры, Олимпиада, НОК, НОК Украины, Токио-2020.
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