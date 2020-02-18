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Доротея Вирер может завершить карьеру в конце сезона

Доротея Вирер может завершить карьеру в конце сезона
15:50 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Итальянка не определилась со своим будущим.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в конце сезона будет раздумывать о том, стоит ли продолжать профессиональную карьеру. По ее словам, пока она не приняла решение о следующем сезоне.

«Пока что я не могу сказать, когда завершу карьеру. Продолжаю быть сосредоточенной на гонках, а решение буду принимать в конце сезона», — цитирует Вирер Ski-nordique.net.

«Победа на чемпионате мира? Это было самое чудесное достижение в жизни. Трудно было побеждать при родных болельщиках. Золото мирового первенства — мой лучший приз».

В данный момент итальянская биатлонистка находится на первом месте общего зачета Кубка мира. В ее активе 605 очков.

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На победной для себя гонке преследования в рамках ЧМ Вирер обошла Дениз Херрман и Марте Ройселанд, которые вошли в тройку лучших.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Доротея Вирер.
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