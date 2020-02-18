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Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио

Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Михаил Кохан с личным рекордом завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио.

Украинский метатель молота Михаил Кохан с личным рекордом завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).

19-летний украинский спортсмен стал победителем зимнего чемпионата Украины по длинным легкоатлетическим метаниям, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Результат 77 м 62 см в соревнованиях среди молодежи принес ему не только победу с личным рекордом, но и пропуск на Олимпийские игры.

Летняя Олимпиада 2020 года пройдет в Токио 24 июля - 9 августа под девизом United by emotions ("Объединенные эмоциями").

Кто станет спортивным героем года: голосование от НОК Украины

За медали будут соревноваться 11 тысяч спортсменов, которые разыграют рекордные 339 комплектов наград.

Как заявил президент НОК Сергей Бубка, Украина планирует получить на летние Игры в Токио 150-200 лицензий.

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Токио, Олимпиада, Михаил Кохан, ОИ-2020.
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