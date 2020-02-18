Украинец Кохан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду в Токио

Новости спорта:Михаил Кохан с личным рекордом завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио.

Украинский метатель молота Михаил Кохан с личным рекордом завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).

19-летний украинский спортсмен стал победителем зимнего чемпионата Украины по длинным легкоатлетическим метаниям, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Результат 77 м 62 см в соревнованиях среди молодежи принес ему не только победу с личным рекордом, но и пропуск на Олимпийские игры.

Летняя Олимпиада 2020 года пройдет в Токио 24 июля - 9 августа под девизом United by emotions ("Объединенные эмоциями").

За медали будут соревноваться 11 тысяч спортсменов, которые разыграют рекордные 339 комплектов наград.

Как заявил президент НОК Сергей Бубка, Украина планирует получить на летние Игры в Токио 150-200 лицензий.