Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Серебро завоевала представительница Германии Ванесса Хинц. Призовую тройку замкнула Марте Рёйселанд из Норвегии.

Лучший результат среди украинок показала Анастасия Меркушина, которая с двумя промахами финишировала на 11-м месте. Также в топ-30 завершила гонку Вита Семеренко (29-я позиция).

Юлия Джима финишировала на 37-м месте, Валентина Семеренко — 42-й позиции.

That was quite an exciting competition with only one athlete managing to clean all targets. Check the best moments from #antholz2020 women individual in our highlights or rewatch the whole competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/lQ05LsboMo

— IBU World Cup (@IBU_WC) February 18, 2020