Биатлон: состав Украины на мужскую индивидуальную гонку

Новости спорта:Пидручный из-за проблем со спиной пропустит завтрашний старт.

Сборная Украины объявила состав на мужскую индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

Сергей Семенов получил 8-й стартовый номер, Артем Прима — 17-й. Руслан Ткаленко, который пропускал спринтерскую гонку, выйдет на старт 65-м, Антон Дудченко — 90-м.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку. Он испытывает боли в спине. Также на старт завтрашней гонки не выйдет Богдан Цымбал.

С полным стартовым листом мужской индивидуальной гонки можно ознакомиться здесь.

Мужская индивидуальная гонка пройдет завтра, 19 февраля. Начало — в 15:15 по киевскому времени.

Сегодня в Антхольц-Антерсельве состоялась женская индивидуальная гонка. Золото мирового первенства выиграла Доротея Вирер из Италии. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина.