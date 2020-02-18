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Биатлон: состав Украины на мужскую индивидуальную гонку

Биатлон: состав Украины на мужскую индивидуальную гонку
20:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Пидручный из-за проблем со спиной пропустит завтрашний старт.

Сборная Украины объявила состав на мужскую индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве.

Сергей Семенов получил 8-й стартовый номер, Артем Прима — 17-й. Руслан Ткаленко, который пропускал спринтерскую гонку, выйдет на старт 65-м, Антон Дудченко — 90-м.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку. Он испытывает боли в спине. Также на старт завтрашней гонки не выйдет Богдан Цымбал.

С полным стартовым листом мужской индивидуальной гонки можно ознакомиться здесь.

Мужская индивидуальная гонка пройдет завтра, 19 февраля. Начало — в 15:15 по киевскому времени.

Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Сегодня в Антхольц-Антерсельве состоялась женская индивидуальная гонка. Золото мирового первенства выиграла Доротея Вирер из Италии. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина.

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Биатлон, Сергей Семенов, Дмитрй Пидручный.
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