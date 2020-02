Валентина Шевченко рвется в октагон: когда следующая защита титула

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко вполне вероятно проведет четвертую защиту своего пояса.

Как сообщает обозреватель ESPN Бретт Окамото, соперницей Шевченко станет шотландка Джоанна Калдервуд, а их бой состоится шестого июня.

Поединок пройдет под эгидой турнира UFC 251.

Breaking: Valentina Shevchenko’s (@BulletValentina) next title defense will come against Joanne Calderwood (@DRkneevil) at UFC 251 on June 6. Both sides have agreed to the fight, per sources. More details coming to ESPN shortly. pic.twitter.com/PkjiYdnn0D