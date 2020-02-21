Мусиенко: Цель на год - отобраться на Олимпиаду

Толкатель ядра Игорь Мусиенко поделился планами на сезон после победы на чемпионате Украины в помещении, проходящий в Сумах.
«Удалось толкнуть на 20 метров, на манеже для меня это хороший результат. Долго шел к этому, наконец себя реализовал. Но чувствую, в техническом плане могу прибавить еще.
Цель на год — отобраться на Олимпиаду. Норматив высокий 21,10 метров, но постараюсь его выполнить. Приблизиться к нему попробую на Кубке Европы в марте.»
Ранее сообщалось, что официальным талисманом Олимпийских игр было заранее объявлено мифическое существо «Мирайтова», что в переводе с японского означает «будущее» (мирай) и «вечность» (това).
Олимпиада начнется 24 июля в столице Японии и продлится до 9 августа.