Рут – Амосов: на кого ставят букмекеры в BELLATOR 239

Новости спорта:Эд Рут и Ярослав Амосов встретятся в хедлайне главного боя вечера.

В субботу, 22 февраля, на арене WinStar World Casino and Resort в городе Такервилль (США) состоится бой непобежденного украинского бойца Ярослава Амосова против американца Эда Рута.

Поединок стартует в 03:55 по киевскому времени. Букмекеры фаворитом противостояния считают украинского спортсмена.

Так, компания Parimatch оценивает победу Амосова коэффициентом 1,60. В победу американца верят немного меньше - 2,50.

На то, что Амосов сможет досрочно завершить поединок, определен коэффициент 3,05. На преждевременный успех Рута можно поставить с коэффициентом 5,25.

Стоит отметить, что главным боем вечера станет встреча Майлса Джури против Брэндона Гиртца.