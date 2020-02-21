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Меркушина: Для меня самые сложные - короткие дистанции

Меркушина: Для меня самые сложные - короткие дистанции
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Анастасия Меркушина прокомментировала выступление в супермиксте на чемпионате мира.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина оценила выступление в супермиксте на чемпионате мира в Антхольце. Она вместе с Дмитрием Пидручным заняла 10-е место.

«Я не спринтер… Давно знаю, что для меня самые сложные — короткие дистанции. То, что произошло на первом круге, — просто нечестная игра некоторых спортсменок. Собственно, и Вирер в раздевалке очень на это жаловалась, потому что сегодня настолько грязно играли некоторые девушки… Ходили по палкам, по лыжам, выталкивали, мостились — это некрасиво, не по-спортивному, так нельзя.

У меня были неплохие, но не суперклассные лыжи. Я пыталась сосредоточиться на стрельбе, тем более последние два сингл-микста именно стрельба меня подводила, поэтому настраивалась, пыталась собраться. Гонка была очень скоростная — девушки из первого ряда задали такой темп, что многие отвалились сразу, в том числе, наверное, и я. Терпела, пыталась отстреляться. Не всё, конечно, получилось.

Немножко завелась на первом выстреле на второй „лёжке“, так и промазала. А на первой „стойке“ передержала первый, поэтому не хватило дыхания на второй. Конечно, это досадные ошибки, но это была такая зажигательная гонка! Такая эмоциональная! Не скажу, что кайфовала, потому выворачивалась на трассе настолько, насколько могла, но этот день мне запомнится надолго!» — цитирует Меркушину Biathlon.com.ua.

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Победу в супермиксте одержала сборная Норвегии. Вторыми стали немцы, третьими — французы. Сборная России в составе Ларисы Куклиной и Матвея Елисеева продемонстрировала седьмой результат. Команда Украины на чемпионате мира 2020 года пока не завоевала ни одной награды.

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