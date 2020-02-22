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Амосов добыл очередную победу в в Bellator (Видео)

Амосов добыл очередную победу в в Bellator (Видео)
07:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский боец Ярослав Амосов продлил победную серию, одолев Рута.

В ночь с 21 на 22 февраля на арене WinStar World Casino and Resort в американском Такервилле прошел турнир Bellator 239.

Главным событием вечера стал бой непобежденного украинского полусредневеса Ярослава Амосова (23:0) против американца Эда Рута (8–2).

В поединке Ярослав не ожидал, что соперник полезет c ним бороться, но быстро освоился, начав перебивать того в стойке. Также украинец ничего не дал сделать сопернику в партере и даже сам несколько раз переводил соперника на настил.

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В третьем раунде силы у Амосова закончились и он отбегался от атак соперника.

Полный бой:

В результате подсчет записок судей украинец одержал 23-ю победу в своей карьере единогласным решением судей со счетом 29:28, 29:28, 29:28.

Это уже его 4-я победа в промоушене Bellator, в главном бою он выступал впервые.

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MMA, Bellator, Ярослав Амосов, Новостии MMA.
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