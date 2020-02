Сборная Украины завоевала бронзу на ЧМ по биатлону в эстафете

Сборная Украины выиграла бронзу в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве. Национальную команду представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.

После третьего этапа украинки занимали 8-ю позицию, но Пидгрушной удалось поднять команду на третье место. Елена и вовсе шла на второй позиции, но на последнем круге не сумела навязать борьбу представительнице Германии Дениз Херрманн.

Золото чемпионата мира выиграла сборная Норвегии, опередившая команду Германии на 10,7 секунды. Украинки проиграли норвежкам 18,4 секунды.

And here are the final standings with taking the women relay medals in #antholz2020. Be sure to rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/kC2PlnHzg9