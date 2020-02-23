ЧМ-2020 по биатлону: где и когда смотреть заключительные гонки

В заключительный день 54-го чемпионате мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве (Италия) в воскресенье, 23 февраля, состоятся женская и мужская гонки с массовым стартом.
У женщин на дистанции 12,5 км в 13.30 по киевскому времени Украину будет представлять Елена Пидгрушная, которая получила 22-й стартовый номер.
Мужской масс-старт на 15 км, который начнется в 16.00, пройдет с участием украинца Дмитрия Пидручного (№27).
Обе гонки в прямом эфире покажет телеканал UA Перший.
Биатлонный сезон продолжит чемпионат Европы, который с 26 февраля по 1 марта будут принимать Раубичи (Беларусь).
Следующий чемпионат мира в 2021 году пройдет в Поклюке (Словения).