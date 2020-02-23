ЧМ-2020 по биатлону: где и когда смотреть заключительные гонки

Новости спорта:Сегодня, 23 февраля, на чемпионате мира по биатлону пройдут масс-старты.

В заключительный день 54-го чемпионате мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве (Италия) в воскресенье, 23 февраля, состоятся женская и мужская гонки с массовым стартом.

У женщин на дистанции 12,5 км в 13.30 по киевскому времени Украину будет представлять Елена Пидгрушная, которая получила 22-й стартовый номер.

Мужской масс-старт на 15 км, который начнется в 16.00, пройдет с участием украинца Дмитрия Пидручного (№27).

Обе гонки в прямом эфире покажет телеканал UA Перший.

Биатлонный сезон продолжит чемпионат Европы, который с 26 февраля по 1 марта будут принимать Раубичи (Беларусь).

Следующий чемпионат мира в 2021 году пройдет в Поклюке (Словения).