Скандал на ЧМ-2020 по биатлону: Логинов отказался от участия в масс-старте

Новости спорта:Александр Логинов из-за "психологической неготовности" пропустит заключительную гонку чемпионата мира.

Лидер сборной России Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия). Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на личного тренера биатлониста Александра Касперовича.

Причиной такого решения спортсмена является психологическая неготовность. В то же время Логинов подтвердил намерение завершить сезон — Александр отправится на оставшиеся этапы Кубка мира.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки в Антхольце прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.

Позже стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применения ими запрещённых препаратов.